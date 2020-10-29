وقال المؤتمر فى بيانه، إن الضحايا تعرضوا للهجوم والقتل لأنهم كانوا فى الكنيسة، وأوضح الأساقفة أنه رغم الحزن الذى يثقل كاهلهم فإن الكاثوليك لن يستسلموا للخوف ويتطلعون مع الأمة بأكملها إلى مواجهة هذا التهديد الأعمى والغادر للكنائس.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكنائس الكاثوليكية بفرنسا تدق أجراسها تكريما لشهداء هجوم نيس الإرهابى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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