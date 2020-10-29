مصر للطيران تسير اليوم 54 رحلة وغدا 59 لنقل 11400 راكب

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، تسيير 59 رحلة جوية منتظمة، غدا الجمعة 30 أكتوبر، بخلاف رحلاتها الداخلية، ورحلات الشحن الجوي، والرحلات الاستثنائية التي تسيرها، إلى عواصم ومدن العالم، لنقل ما يقرب من 6300 راكب.

ويصل معدل الرحلات إلى رحلة واحدة إلى كل من «جوانزو، وبيروت، وبغداد، وجدة، والدمام، وكازبلانكا، وأبوظبي، ودبي، لوارناكا، ولندن، ونيويورك، ودوالا، وباريس، واسطنبول، وكوبنهاجن، وامستردام، وروما، وميونيخ، وأثينا، وجوبا، وبرلين، وفرانكفورت، وبوادبيست، وجدة، والبحرين، والخرطوم، والمدينة المنورة، والرياض، والشارقة، والقصيم، ونيروبي، وعنتيبي، وأديس أبابا، واربيل.

وتُسيِّر مصر للطيران، و10 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ، والغردقة، وأسوان، والأقصر، و4 رحلات شحن جوى.

كما تسير مصر للطيران اليوم الخميس 29 أكتوبر 54 رحلة إلى كل من تورونتو، والرياض، وبيروت، وأكرا، وجدة، ونادجامينا، ولاجوس، وأبوجا، وابوظبي، ودبي، والدمام، وأمستردام، ونيويورك، ولندن، وباريس، واسطنبول، وأثينا، وموسكو، وفرانكفورت، وميلانو، والبحرين، وبغداد، والشارقة، وعنتيبي، ومسقط، وأديس أبابا، وجوهانسبرج، والمدينة المنورة، والخرطوم، و13 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ، والغردقة، وأسوان، ومرسى علم، و3 رحلات شحن جوي، تنقل هذه الرحلات ما يقرب من 5100 راكب.

كانت الشركة الوطنية مصر للطيران، قد أعلنت عن ضرورة تقديم عملائها من المصريين والأجانب الوافدين إلى جميع مطارات جمهورية مصر العربية، اعتبارا من 1 سبتمبر، ما يفيد إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد، بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر، من الوصول إلى الأراضي المصرية.