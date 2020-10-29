ضبط 39 طن أرز تمويني بداخله حشرات وغير صالح للاستهلاك الآدمي داخل مخزن ببني سويف

تمكن قسم مباحث التموين بمديرية أمن بنى سويف عقب تحريات مسبقة والتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط كمية قدرها 39 طن أرز تموينى تحوى على «حشرات- سوس»، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، داخل مخزن إحدى شركات تجارة السلع الغذائية بالجملة كائن ببندر بنى سويف، وتم ضبط (أمين المخزن– مقيم بدائرة مركز شرطة بنى سويف ) وبمواجهته إعترف بعلمه بعدم صلاحية الأرز وأنه كان ينوى إعادته للشركة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

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