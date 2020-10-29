على متن 113 رحلة جوية.. مصر للطيران تنقل 11 ألف راكب في 48 ساعة

تُسير الشركة الوطنية مصرللطيران، علي مدار اليوم الخميس وغدا الجمعة، 113 رحلات جوية تنقل على متنها نحو أكثر من 11 ألف راكب إلى عاصمة ومدينة عربية وأوروبية، بالإضافة إلى رحلات الشحن الجوي ورحلات إلى المدن الداخلية.
وتشهد مصر للطيران غدا، الجمعة، تسيير 59 رحلة جوية إلى كل من جوانزو، بيروت، بغداد، جدة، الدمام، كازبلانكا، أبوظبي، دبي، لارناكا، لندن، نيويورك، دوالا، باريس، اسطنبول، كوبنهاجن، امستردام، روما، ميونيخ، أثينا، جوبا، برلين، فرانكفورت، بوادبيست، جدة، البحرين، الخرطوم، المدينة المنورة، الرياض، الشارقة، القصيم، نيروبي، عنتيبي، أديس أبابا، اربيل، و 10 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ، الغردقة، أسوان، الأقصر، و 4 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 6300 راكب .
بينما تسير مصرللطيران اليوم، الخميس 54 رحلة إلى كل من تورونتو، الرياض، بيروت، أكرا، جدة، نادجامينا، لاجوس، أبوجا، ابوظبي، دبي، الدمام، أمستردام، نيويورك، لندن، باريس، اسطنبول، أثينا، موسكو، فرانكفورت، ميلانو، البحرين، بغداد، الشارقة، عنتيبي، مسقط، أديس أبابا، جوهانسبرج، المدينة المنورة، الخرطوم، و 13 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ،الغردقة، أسوان، مرسى علم، و 3 رحلات شحن جوي، تنقل هذه الرحلات ما يقرب من 5100 راكب.
وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.
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