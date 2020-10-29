الصحة العالمية: السجائر الالكترونية تزيد خطر الإصابة بالنوبات القلبية

احتفلت اليوم وزارة الصحة والسكان، مع العالم باليوم العالمي للسكتة الدماغية، موضخة أن المرض يحدث عندما تسبب جلطة فى انسداد أحد شرايين المخ، مما يؤدى إلى منع أو قلة إمداد الدم إلى المخ.
وكانت منظمة الصحة العالمية، حذرت من خطورة السجائر الإلكترونية، مؤكدة أنها ترفع ضغط الدم مما يؤدى إلى زيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية.
ونشر الحساب الرسمي لمكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي لشرق المتوسط، عبر تويتر، فيديوجراف يكشف خطورة السجائر الإلكترونية، صحبها بتعليق: "السجائر الإلكترونية ترفع ضغط الدم، مما يزيد خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية"، مضيفة: "أقلع عن تدخين السجائر الإلكترونية وتجنب الإصابة بنوبة قلبية.
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