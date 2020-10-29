نائب رئيس زيمبابوى يشكر مصر على المساعدات المقدمة لبلاده لمواجهة كورونا

جاء ذلك خلال استقبال قنسطنطين شوينجا النائب الأول لرئيس جمهورية زيمبابوى، ووزير الصحة، اليوم الخميس، السفير المصرى فى هرارى محمود عامر، لبحث سبل دعم التعاون بين البلدين؛ لاسيما فى مجال الصحة.

وأعرب المسؤول الزيمبابوى عن رغبة بلاده فى الدخول فى شراكات مع القطاعين الخاص والعام المصريين العاملين فى المجال الصحى، من أجل دعم وتطوير القطاع الصحى فى بلاده، لما تمتلكه الكوادر المصرية الرائدة فى المجال الصحى على مستوى القارة الإفريقية من خبرات وقدرات، تسعى بلاده للاستفادة منها.

وتناول اللقاء أيضا، بحث سبل تنمية العلاقات التجارية بين البلدين، لاسيما فتح الأسواق فى زيمبابوى أمام منتجات البناء التى تتفوق فيها الصناعة المصرية، مثل مواد الحديد والأسمنت والسيراميك والرخام.

كما طرح السفير المصرى على النائب الأول لرئيس الجمهورية، دعم التعاون بين البلدين فى المجال الزراعى أيضا، خاصة وأن مصر تصدر للقارة الإفريقية منتجاتها المتميزة من الفاكهة والخضر.

واتفق الطرفان على مواصلة التعاون، من أجل تنمية وتطوير العلاقات بين البلدين، ولاسيما فى شقيها التجارى والاقتصادى إلى أفاق أرحب.