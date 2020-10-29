افتتاح الكورس الثامن بمركز ديسقورس بعنوان «السماء والحياة الأبدية»

افتتح الأنبا رافائيل، الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة، اليوم الخميس، وبحضور القس الدكتور بيشوى حلمى مدير المركز، الدورة الثامنة لمركز البابا ديسقورس للدراسات اللاهوتية، والتى حملت عنوان "السماء والحياة الأبدية" بحضور عدد من طلبة المركز بالأقاليم، بمجمع خدمات سان أرسانى التابع لقطاع كنائس وسط القاهرة.





بدأ اليوم بصلاة الغروب ثم باقة من الترانيم، وألقى الأنبا رافائيل محاضرتين حول موضوعى "المجئ الثانى وعلاماته - قيامة الأموات"، وعقب انتهاء اليوم الدراسى، تم توزيع شهادات الناجحين "طلبة الأقاليم" بالدورة السادسة للمركز تحت عنوان "الفداء الإلهى". يذكر أن مركز البابا ديسقورس للدراسات اللاهوتية هو أول مركز أكاديمى متخصص فى الدراسات اللاهوتية، ويقدم المركز دورات متدرجة فى اللاهوت الأرثوذكسى.

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