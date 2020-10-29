خلال لقائه جمعية مطورى القاهرة الجديدة.. الجزار: الدولة تدعم القطاع العقارى

من جانبه قال المهندس محمد غباشى، نائب رئيس الجمعية، إن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، أكد على دعم الدولة للاستثمار والمستثمرين فى مصر، وخاصة القطاع العقارى، وأشاد بالجهود المبذولة فى تطوير القاهرة الجديدة على وجه الخصوص.
وأشار غباشى إلى أن الوزير استجاب لعدد من مطالب الجمعية، منها تطبيق قرار الهيئة بخصوص تعديل قرار توحيد الواجهات، والذى كان تم تقديمه من قبل الجمعية سابقاً بتاريخ 20/11/2019، بأن يكون التوحيد خاص بالطابع المعمارى، من خلال الألوان والخامات مع اختلاف التصاميم، لكنه لم يطبق حتى الآن من خلال جهاز مدينة القاهرة الجديدة.
وبين أن استجابة الوزير كانت فورية، حيث أجرى اتصالات هاتفية مع رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، لتنفيذ قرار الهيئة كاملاً وسرعة تنفيذ القرار، على أن يتم مقابلة رئيس الجهاز بأقرب وقت للتأكيد على ذلك.
وتابع: "أما بخصوص الطلب المقدم والخاص بالسماح للأراضى بمساحة 720م2 لـ 3 شقق بالدور مع دفع العلاوة المقررة 701 جنيه /م2 والأرض بمساحة 940 م2 يسمح بـ 4 شقق بالدور، مع دفع العلاوة المقررة 468 جنيها/م2، فوعد الوزير بدراسة ذلك طبقاَ للكثافة المسموح بها للفدان لإمكانية استيعاب المرافق".
وقال نائب رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة، إنه بخصوص السماح بتقسيط علاوة الشقة الزيادة، التى تم السماح بها فى قرار هيئة المجتمعات العمرانية، فأكد الوزير أن الدولة تسمح بتقسيط تلك المبالغ، وتقدم تسهيلات لكافة طلبات التقسيط الخاصة بأى مستحقات تخص الدولة، مع إضافة الفائدة المعلنة من قبل البنك المركزى المصرى.
وأشار غباشى إلى أن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، وعد بسرعة الانتهاء من المرافق الخاصة ببعض المناطق التى طرحتها الهيئة مؤخراً، مثل "النرجس الجديدة وبيت الوطن وشمال الرحاب".
ولفت إلى أنه سيتم الانتهاء منها عن قريب وفى أسرع وقت، كما أنه يراقب هذا الموضوع عن كثب، ويعطيه أولوية خاصة وصل إلى تغيير الشركة المسؤولة عن المرافق بالنرجس الجديدة، لتأخرها فى التسليم فى الموعد المحدد.
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