السكك الحديدية : خروج عربتين عن قطار الإسكندرية بورسعيد ولا إصابات

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه أثناء سير "قطار 573" سياحى "الإسكندرية- بورسعيد" بعربات ثانية عادية وثانية مكيفة، وبعد قيامه من محطة طنطا طريق خط "طنطا-الزقازيق/بورسعيد" سقطت عربتان من العربات المكيفة بدون أى إصابات.





وذكرت الهيئة فى بيانها، اليوم الخميس، أنه تم فصل العربات الثانية العادية من الجزء الأمامى من القطار واستمر مسيره لمحطة الزقازيق بتجاوز 30 دقيقة وسيتم ضم عربات مكيفة من محطة الزقازيق واستمرار القطار لمحطة وصوله بورسعيد.

ودفعت الهيئة بالآلات والمعدات لإعادة العربتين على القضبان وإعداد المسارات البديلة للقطارات بين محطتى طنطا والسنطة على خط "طنطا -السنطة" و"زفتى- الزقازيق".

وتعتذر الهيئة لمستقلى القطار عن التأخير الناتج عن هذا الحدث العارض، كما أمرت بتشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب سقوط عجل العربتان من تشكيل القطار.