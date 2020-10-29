الهيئة القومية لسكك حديد مصر تصدر بيانا بشأن حادث قطار الاسكندرية بورسعيد

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه أثناء مسير قطار ٥٧٣ سياحي الاسكندرية بورسعيد بعربات ثانيه عادية وثانية مكيفة، وبعد قيامه من محطة طنطا طريق خط طنطا/الزقازيق/بورسعيد سقطت عربتان من العربات المكيفة وبدون أية اصابات. وعلي الفور تم فصل العربات الثانية العادية من الجزء الأمامي من القطار واستمر مسيره لمحطة الزقازيق بتجاوز ٣٠ دقيقة وسيتم ضم عربات مكيفة من محطة الزقازيق واستمرار القطار لمحطة وصوله بورسعيد. وتم الدفع بالآلات والمعدات لإعادة العربتين على القضبان واعداد المسارات البديلة للقطارات بين محطتي طنطا والسنطة علي خط طنطا/السنطة/زفتي/الزقازيق. وتعتذر الهيئة للسادة مستقلي القطار عن التأخير الناتج عن هذا الحدث العارض، هذا وقد تم تشكيل لجنة فنية للوقوف علي أسباب سقوط عجل العربتان من تشكيل القطار.

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