صالونات التجميل بـ "تجيب المرض".. تحذير عاجل من الصحة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن التعليمات التي يجب اتباعها للحد من انتقال العدوى بالفيروسات الكبدية داخل صالونات التجميل.

وأوضحت الوزارة من خلال مبادرة رئيس الجمهورية للحد من انتشار العدوى (للقضاء على فيروس سي داخل صالونات التجميل والنوادي الصحية) عن التعليمات التالية:

استعمال الأدوات أحادية الاستخدام من شفرات وأدوات معدنية وفوط وغيرها مرة واحدة فقط.

استخدام صندوق الأمان للتخلص من كافة الادوات المستخدمة لتجنب نقل العدوى.

الالتزام بوضع الملصق الخاص بالتوعية في كل صالون تجميل او حلاقة لتوضيح الممارسة الصحية الآمنة للمواطنين.

في حالة عدم الالتزام بالتعليمات سيتم سحب التراخيص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشأة.

وقال أحمد الدبيكي، نائب رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية، إنه يجب الأخذ بتحذير حملة 100 مليون صحة من نقل العدوى داخل صالونات الحلاقة؛ لأنها تعرض المواطنين للخطر والإصابة بالفيروسات الخطيرة مثل فيروس سى.





وأكد الدبيكي، لـ"صدي البلد" أن مراكز التجميل غير المرخصة والتي تستخدم أشعة الليزر، وعاملين غير مدربين أو حاصلين علي شهادات، تنقل العديد من الأمراض، وجب تشديد الرقابة الصحية عليها .





وأوضح رئيس النقابة العامة، أن كل مهنة تنقل الدم من خلالها، يجب وضعها تحت مجهر الرقابة الصحية، مطالبا بعمل شهادات صحية لكل من يعمل بتلك المهن والأماكن نفسها وعلى رأسهم صالونات الحلاقة .





وأشار الدبيكي، إلي أنه لا يوجد حلاق واحد حاصل على شهادة صحية، فمن الممكن أن يكون مصابا ويصيب من يتعامل معه، مشددا على عمل فحوصات دورية ووجود أجهزة تعقيم داخل المحلات .



