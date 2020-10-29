نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التأمينات الاجتماعية في مصر والهدف منها والأشخاص المستثناة من التأمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر التأمينات الإجتماعية هي نوع من التضامن الاجتماعي الذي تقوم الدولة بتقديم للعاملين في القطاع الخاص أو العاملين بنظام الأجر اليومي في القطاع الحكومي، ولذلك سوف نعرض لكن جميع التفاصيل الخاصة بطريقة معرفة التأمينات بالرقم القومي في مصر من خلال موقع ثقفني، لمعرفة التأمينات الاجتماعية بالرقم القومي عبر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

التأمينات الاجتماعية في مصر :

التأمين الاجتماعي في مصر نوع من أنواع التكافل والتعاون المادي للأسر ذات الدخل المنخفض، توافر الدولة للمواطنين، هؤلاء المواطنين سواء كانو عاملين في الحكومة بنظام الأجور، أو العاملين في القطاع الخاص، ولكن تحت إشراف التضامن الاجتماعي.

الهدف من التأمينات الإجتماعية :

توفير حياة كريمة للأسر ذات الدخل المنخفض. التأمينات الاجتماعية تقوم بصرف تعويضات. وفي حالة وفاة عامل تقوم التأمينات الاجتماعية بصرف معاش للأسرة

التأمينات الاجتماعية تقوم بتوفير حياة كريمة لأفراد الأسرة في حالة الوفاة، أو الإصابة بمرض، أو إصابة مهنية، وفي هذه الحالة يتم توفير العلاج بالمجان للمصاب، ولذلك يتم تطبيق بند الأخطار المهنية لك العاملين، ولا تفرقة بين عامل وآخر، وهذا يدل على أن نظام المعاشات لجميع المواطنين العاملين، الذين لا يتجاوز سنهم عن 60 عامًا.

ولكن يتم استثناء بعض الأشخاص من نظام التأمينات الاجتماعية مثل :

رجال الشرطة. القوات المسلحة. العسكريين. العاملون مجال الزراعة والرعي. الأجانب. الذين يعملون في مجال السياسي. البعثات الدولية.

وبالإضافة إلى ذلك أن التأمين الاجتماعي لا ينطبق على العمال الذين يقومون على الإنتاج من المنزل، وأبناء صاحب العمل الذي يعمل في الشركة أو المنشأة الخاصة بهم، ويضاف إلى ذلك العاملين في المنازل بإعتماد، وهذا الاستثناء لا يتضمن العاملين منهم في القطاع الخاص أو الحكومي.

الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في مصر :

الهيئة القومية تعمل على تقديم المساعدات المادية، والإعانات الاجتماعية لأصحاب المعاشات، والعاملين في القطاعات الحكومية أو الخاصة بنظام يومي، وهذا أمر ضروري لضمان حياة كريمة للأسر ذات الدخل المنخفض، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وتعمل الهيئة القومية طوال أيام الأسبوع فيما عدا يومي الجمعة والسبت العطلة الرسمية المحددة، وتعمل دوام جزئي من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 2 ظهراً.