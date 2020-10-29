وزير الأوقاف فى كتابه الأدب مع سيدنا رسول الله : من يحب النبى لا يكون كذابا

جاء ذلك فى كتاب وزير الأوقاف تحت عنوان "الأدب مع سيدنا رسول الله"، أحد إصدارات سلسلة "رؤية للفكر المستنير"، وهو الكتاب الذى أهداه جمعة للرئيس عبد الفتاح السيسى فى احتفالية المولد النبوى أمس الأربعاء.

وأشار جمعة إلى أن البعد الإنسانى فى حياة سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يتجلى فى معاملته لأصحابه وأزواجه وأحفاده والناس أجمعين، فكان خير الناس لأهله، وهو القائل عن أم المؤمنين خديجة رضى الله عنها: "آمنت بى إذ كفر بى النّاس، وصدّقتنى إذ كذّبنى النّاس، وواستنى بمالها إذ حرمنى النّاس، ورزقنى الله عزّ وجلّ ولدها إذ حرمنى أولاد النّساء"، وظل وفيّا لها طوال حياتها حتى بعد وفاتها، فكان يكرم صديقاتها ومن كن يأتيه على عهدها.

وواصل: "جاءت عجوز إلى بيته صلى الله عليه وسلم فقال لها: "من أنت؟ " قالت: أنا جثّامة المزنيّة، فقال: "بل أنت حسّانة المزنيّة، كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟ " قالت: بخير بأبى أنت وأمّى يا رسول الله، فلمّا خرجت قالت عائشة: يا رسول الله، تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال؟ فقال: "إنّها كانت تأتينا زمن خديجة، وإنّ حسن العهد من الإيمان".

وتابع جمعة: "كان النبى محمد شديد الحب لأحفاده شديد الحفاوة والعناية بهم، وأرحم الناس بالناس وبخاصة الأطفال والضعفاء، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: "إنّى لأقوم فى الصّلاة أريد أن أطوّل فيها، فأسمع بكاء الصّبى، فأتجوّز فى صلاتى كراهية أن أشقّ على أمّه"، ويقول صلى الله عليه وسلم: ". فمن صلّى بالنّاس فليخفّف، فإنّ فيهم المريض والضّعيف وذا الحاجة ".

وأشار إلى أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - علمنا الجود الإنسانى والذوق الراقى فى آن واحد، فقال صلى الله عليه وسلم: "لا تحقرنّ من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق"، مبينا أن إعلاء القيم الإنسانية ليس أمرا ثانويّا أو مجرد أمر إنسانى، إنما هو عقيدة وشريعة ودين ندين به لله عز وجل.

وقال: "بدل أن تتناحر الأمم والشعوب وتتقاتل ويعمل بعضهم على إفناء أو إضعاف أو إنهاك أو تفتيت بعض، فليتعاون الجميع لصالح البشرية جمعاء، حيث يقول الحق سبحانه: "يا أيّها النّاس إنّا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا"، موضحا أنه لو أن البشرية أنفقت على معالجة قضايا الجوع والفقر والمرض والتنمية معشار ما تنفق على القتال والحروب والتخريب والتدمير، لتحول حال البشرية إلى ما يصلح شئون دينها ودنياها.

وجاءت إحدى فقرات الكتاب تحت عنوان "التأدب مع سيدنا رسول الله"، بين جمعة أن الأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتضى أمورا كثيرة، منها "عدم ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم مجردا عما يليق به من الوصف بالنبوة أو الرسالة أو الصلاة والسلام عليه، سواء عند ذكره صلى الله عليه وسلم أو عند سماع اسمه عليه الصلاة والسلام أو كتابة اسمه المبارك صلى الله عليه وسلم، كذلك الإكثار من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم"، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى: "إنّ اللّه وملائكته يصلّون على النّبى يا أيّها الّذين آمنوا صلّوا عليه وسلّموا تسليما".

وأكد وزير الأوقاف، أنه من لزوم الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم اختصار صيغة الصلاة والسلام عليه عند الكتابة إلى "ص"أو"صلعم"، إذ ينبغى لنا كتابتها كاملة؛ حتى لا يحرم كاتبها من ثوابها الوفير وفضائلها العظيمة، وعدم التعامل معه صلى الله عليه وسلم كما يتعامل بعضنا مع بعض؛ حيث يقول الحق سبحانه: " لّا تجعلوا دعاء الرّسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا".

وقال جمعة، إن حبّ رسول الله "صلى الله عليه وسلم"، جزء لا يتجزأ من الإيمان؛ حيث يقول سيدنا عبد الله بن هشام رضى الله عنه: "كنّا مع النّبى صلّى اللّه عليه وسلّم وهو آخذ بيد عمر بن الخطّأب رضى اللّه عنه فقال: واللّه لأنت يا رسول اللّه أحبّ إلى من كلّ شيء إلّا نفسى، فقال النّبى صلّى اللّه عليه وسلّم: والّذى نفسى بيده، لا يؤمن أحدكم حتّى أكون أحبّ إليه من نفسه، قال عمر: فأنت الآن واللّه أحبّ إلى من نفسى، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: الآن يا عمر"، أى الآن كمل إيمانك وتم.

واشتهد الوزير فى كتابه بقوله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث من كنّ فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحبّ إليه ممّا سواهما، وأن يحبّ المرء لا يحبّه إلاّ لله، وأن يكره أن يعود فى الكفر كما يكره أن يقذف فى النّار"، وجاء رجل يسأل النبى صلى الله عليه وسلم فقال: متى السّاعة؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: "وماذا أعددت لها؟ فقال الرجل: لا شىء، إلّا أنّى أحبّ اللّه ورسوله صلّى اللّه عليه وسلّم، فقال له النبى صلى الله عليه وسلم: "أنت مع من أحببت".

السيسى: أقول للمسلمين إذا كنت بتحب النبى محمد فتأدب بأدبه



وتابع جمعة: "ثم كيف لا نحبه صلى الله عليه وسلم، ونذوب فى حبه، وهو الذى أخرجنا الله عز وجل به من الظلمات إلى النور، وهدانا به إلى صراطه المستقيم، وهو الذى رفع الله عز وجل ذكره، وشرح صدره، وزكّى خلقه، وجعله خير شافع وخير مشفع، وهو الذى يصلى عليه رب العزة عز وجل ويأمرنا بدوام الصلاة والسلام عليه، فيقول سبحانه: "إنّ اللّه وملائكته يصلّون على النّبى ياأيّها الّذين آمنوا صلّوا عليه وسلّموا تسليما"، ويقول سبحانه على لسانه صلى الله عليه وسلم: " قل إن كنتم تحبّون اللّه فاتّبعونى يحببكم اللّه ويغفر لكم ذنوبكم واللّه غفور رحيم".

كما استشهد أيضا بقوله سبحانه وتعالى فى كتابه الكريم: "ولو أنّهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا اللّه واستغفر لهم الرّسول لوجدوا اللّه توّابا رحيما "، ويقول: صلى الله عليه وسلم: " إذا سمعتم المؤذّن، فقولوا مثل ما يقول، ثمّ صلّوا عليّ، فإنّه من صلّى على صلاة صلّى الله عليه بها عشرا، ثمّ سلوا الله لى الوسيلة، فإنّها منزلة فى الجنّة، لا تنبغى إلّا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لى الوسيلة حلّت له الشّفاعة".

وأشار وزير الأوقاف فى كتابه "الأدب مع سيدنا رسول الله"، إلى أن من يحب رسول الله لا يمكن أن يكون كذّابا، ولا غشاشا، ولا خائنا، ولا جشعا، ولا متكبرا، ولا سبّابا، ولا مبتدعا، بل يكون كما قالت عائشة رضى الله عنها عن الحبيب صلى الله عليه وسلم: كان خلقه القرآن، وكان صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشى على الأرض، أو كما قالت السيدة خديجة رضى الله عنها: "كلا واللّه ما يخزيك اللّه أبدا، إنّك لتصل الرّحم، وتحمل الكلّ، وتكسب المعدوم، وتقرى الضّيف، وتعين على نوائب الدهر".