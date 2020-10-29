كامل الوزير: وعدت الرئيس بسرعة الانتهاء من تطوير الطريق الدائري

وأضاف المهندس كامل الوزير، وزير النقل، في مداخلة هاتفية ببرنامج «المصري أفندى»، على قناة القاهرة والناس، مع الاعلامي محمد علي خير، أن هناك فريق كامل يعمل معه من الوزارات المختصة لنقل المرافق التي تشغل الطريق الدائري من أجل تنفيذ التوسيعات، مؤكدا أن التطوير مجهود الحكومة بالكامل وتسهم جميع القطاعات في تطوير وتوسيع الطريق الدائري لأنه طريق مهم وحيوي وتتفرع منه كل الطرق الاخرى.
وأوضح المهندس كامل الوزير، أن هناك حوالى 50 كيلو جاهزين للتوسعة وجاري توسعتها على الطريق الدائري، أما الأماكن التي توجد بها عوائق مرافق سيتم نقلها، مضيفا: «المشكلة في 3 مناطق في القليوبية بمناطق الخصوص والمرج، والجيزة في مناطق المنيب والبحر الاعظم والقاهرة من مناطق الاوتوستراد وهذه المناطق فيها منازل وعمارات منها منشآت حكومية، والمؤسسات تحصر أعدادها الان وسيتم ازالتها بعد نقل سكانها لمساكن أخرى أو تعويضهم بالتعويضات العادلة».
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