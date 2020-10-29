محمد صلاح يهنئ الأمة العربية والإسلامية بالمولد النبوى الشريف

هنأ النجم المصرى محمد صلاح، المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى، الأمة العربية والإسلامية بحلول المولد النبوى الشريف، حيث نشر عبر حسابه على تويتر صورة تتزين باسم الرسول "محمد"، أتبعها بتعليق: "كل عام والأمة الإسلامية والعربية بكل خير وسعادة بمناسبة المولد النبوى الشريف".

وكان محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزى والمنتخب الوطنى، كشف من خلال مقطع فيديو، يمارس فيه بعض تدريبات اللياقة البدنية، داخل منزله، بعد انتشار أنباء عن تعرضه للإصابة بعد نشر فيديو يوضح عدم قدرته على المشى بشكل طبيعى، خلال مغادراته ملعب "أنفيلد"، فى مباراة ميتيلاند الدنماركى التى أقيمت مساء الثلاثاء الماضى، وانتهت بفوز الريدز بثنائية نظيفة ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدورى أبطال أوروبا.

وظهر محمد صلاح فى مقطع الفيديو يمارس بعض تدريبات اللياقة البدنية داخل حمام السباحة، دون مواجهة أى مشاكل عضلية، ما يوضح عدم إصابته، ليطمئن النجم جمهوره، بعد انتشار أنباء إصابته عقب مواجهة ميتيلاند الدنماركى فى الجولة الثانية من دور المجموعات بدورى أبطال أوروبا.

وكان يورجن كلوب مدرب ليفربول قد أوضح فى وقت سابق أن محمد صلاح لم يتعرض لإصابة قوية، وأنه فقط يعانى من كدمة طفيفة، لن تؤثر على مشاركته فى المباريات.