احتجاز مصريين في مطار أديس أبابا وأول بيان رسمي من السفارة المصرية بالتفاصيل

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محمد سياف - ابو ظبي - أصدرت السفارة المصرية بياناً رسمياً حول احتجاز مصريين في مطار أديس أبابا بالعاصمة الأثيوبية، ووفق الأٍباب التي أعلنها الجانب الأثيوبي فإن احتجاز المصريين جاء نتيجة مخالفتهم للإجراءات الإحترازية، ووجود اختلاف بالتأشيرات، وعدم وضوح أسباب الزيارة.

احتجاز مصريين في مطار أديس أبابا وأول بيان رسمي من السفارة المصرية

كما أعلنت السفارة المصرية وفق بيان لها عبر صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، أنه وفور علمها بالواقعة انتقل على الفور وفد إداري ودبلوماسي بينهم القنصل المصري والسكرتير الأول بالسفارة إلى مطار بولي الدولي بأثيوبيا وتم التواصل مع المصريين المحتجزين.

وأضاف بيان السفارة المصرية حول احتجاز مصريين في مطار أديس أبابا، أن وفد السفارة وسلطات الهجرة انتلقت إلى مقر احتجاز المصريين للتأكد من حسن المعاملة وعدم الإساءة إلى أي مصري والاطمئنان وعليهم والتأكد من عدم وجود أي تجاوزات تجاه المحتجزين المصريين.

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وأوضحت السفارة المصرية، أن المصريين المحتجزين قاموا بالتوجه إلى أثيوبيا بهدف البقاء بها مدة ١٤ يوم، ثم التوجه إلى الكويت، والغرض لم يكن للسياحة، وذلك وفق تأشيراتهم التي حصلوا عليها من القاهرة، وأضاف بيان السفارة المصرية أن بعض هؤلاء خالف تعليمات الحجر الصحي المتبع في أثيوبيا، وتؤكد السفارة على ضمان كامل حقوق هؤلاء المصريين، وأهابت بالموطنين بإلتزام الهدور وضبط النفس.