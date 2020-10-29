صور.. أولاد سند بالأقصر يحتفلون بالمولد النبوى

ويحتفل العالم الإسلامى، اليوم الخميس، بمولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وتتعدد طرق الاحتفال من بلد لبلد، حيث يحتفل أهالى الأقصر بطريقتهم والمستمرة منذ عدة سنوات، ويقوم أهالى إسنا جنوب الأقصر بتوزيع المخبوزات على المصلين بعد صلاة العشاء و"الشربات"، على المارة.

فيما يقوم أهالى قرية أولاد سند "الرزيقات" جنوب غربى الأقصر بـ الاحتفال بالمولد النبوى، منذ ما يزيد عن 70 عاما متوارثين طرقهم الخاصة من جيل لجيل، ولم تمنعهم الحداثة والتقدم من الاحتفال، من أول شهر ربيع الأول حتى يوم الثانى عشر من نهار المولد النبوى الشريف.

بدأت القصة منذ ما يزيد عن 70 عاما، عندما عثر الأهالى على "سارى" خاص بأحد المراكب الشراعية القديمة يزيد طوله عن 25 مترًا، فى قاع النيل، فقرر الناس على إثر ذلك إخراجه من المياه، ووقفه لله تعالى ليصبح السارى، والذى وضع فى نهايته راية باللون الأخضر نقش عليها "لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله"، بمثابة الهلال الذى يعلن لأهالى القرية ظهور هلال شهر ربيع أول وطول الأيام الأولى للشهر يحتفل الناس بالشهر الذى ولد فيه خير خلق الله، النبى محمد - صلى الله عليه وسلم.











يقول فى البداية شيخ القبيلة عبد الدايم محمود أحمد، بقرية أولاد سند، إنه يبلغ من العمر 71 عامًا، وحينما ولد وجد أهالى القرية يحتفلون بالمولد النبوى الشريف بطريقتهم الخاصة، وتوارثها الأبناء بعد ذلك فيما بينهم.

وتابع شيخ البلد، أنه تم وضع السارى فى ميدان "دبة المولد"، للاحتفال بالمولد النبوى الشريف كل عام، ويتم إزالة السارى وإعادته عند مسجد القرية فى نهاية شهر ربيع الأول، ليعاد وينصب من جديد فى ميدان دبة المولد فى الأول من شهر ربيع من كل عام.

ويضيف عبد الفتاح محمد فوزى، من قرية أولاد سند، أن أهالى القرية يحتفلوا بالمولد النبوى بداية من شهر ربيع الأول حتى ثانى يوم الإحتفال بالمولد النبوى، وتابع أنه من الليلة السابعة من شهر ربيع الأول حتى ليلة المولد النبوى الشريف يحتفل الناس بطريقتهم الخاصة بالمولد.

وأردف أن الأطفال يبيعوا الحلوى والكشرى و"البلوظة" بأسعار زهيدة، وهى تعبر عن فرحة الأطفال بالمولد النبوى الشريف.

وأضاف عبدالفتاح، أن العائلات تفتح الدواوين خلال هذه الأيام وتقوم بدعوة أهالى القرية من الرجال والشباب، والأطفال لتناول وجبات الطعام، ويقوم الناس بذبح العجول احتفالا بالمولد النبوى الشريف.

فيما يقول محمد العمدة، أحد أهالى قرية أولاد سند، إنه عندما كان طفلا كان يبيع أيام المولد "البلوظة" بـ"شلن"، للأطفال، وتابع أن كل أهالى القرية وأهالى القرى المجاورة تأتى طول 5 أيام للاحتفال بالمولد النبوى الشريف، فى ميدان "دبة المولد".

وتابع أن نساء القرية تقوم بإعداد الأرز باللبن، لتوزيعه فى صباح ليلة المولد النبوى الشريف، فيما تشهد ليلة المولد تحضير "الحناء" والشمع، وبمجرد أن ينطفئ الشمع فى نهاية الليلة يتم توزيع الحناء على الأطفال، فيما يقدم النساء "المخبوزات المتنوعة" والجاتوه أثناء قراءة القرآن وحلقة الذكر من قبل شيخ القرية.

وتابع العمدة أن أهالى القرية يستعدوا كل عام للاحتفال بالمولد النبوى الشريف، بتجميع الأموال من الجميع ووضعه فى صندوق "المولد"، والتى ترعاه لجنة خاصة، والتى تضم كبير كل عائلة من العائلات.

وتابع أن كل منزل مسؤول أن يدفع مبلغ مالى عن كل فرد فى العائلة، بمعنى إذا كان صاحب البيت لديه 3 أطفال وزوجته فعليه أن يدفع 20 جنيها عن كل فرد بواقع 100 جنيه، وهكذا وهى مخصصة للمولد والتى من خلالها يتم تطوير دبة المولد، وتوفير الإنارة وغيرها من الأمور التى يحتاجها "المولد".

وأشار العمدة إلى أن يتم جمع المال مرة أخرى صباح ليلة المولد النبوى الشريف، بخروج دورة "طلعة المحمل"، ويتقدمها لجنة المولد والتى تجمع أموالا من بيوت القرية كل على حسب قدرته، والتى يتم تخصيصها لصندوق المولد للعام المقبل، فيما يشارك فى الصفوف الأخرى الشباب والأطفال بالتواشيح والأناشيد الدينية، على الدف.