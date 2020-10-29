البرلمان العربى يؤكد دعمه الكامل لمصر فى مفاوضات سد النهضة ومواجهة الإرهاب

وشدد البرلمان العربى، فى بيان أصدره فى ختام أعمال جلسته الأولى من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعى الثالث، اليوم الخميس، بمقر الجامعة العربية، على استمرار الدعم التام لمصر فى مفاوضات سد النهضة من أجل التوصل لاتفاق عادل يحفظ حقها فى مياه النيل.

وأكد تضامنه الكامل مع مصر فى كل ما تتخذه من خطط وإجراءات للتصدى للجماعات الإرهابية المتطرفة، التى تستهدف نشر الفوضى والدمار والخراب فى مصر والمنطقة.

وأشاد البرلمان العربى بكفاءة وجاهزية قوات الأمن المصرية وروحها القتالية العالية فى القضاء على الخلايا الإرهابية، وقدرتها العالية على تنفيذ الضربات الاستباقية التى تستهدف حفظ أمن وسلامة الوطن والمواطنين واقتلاع الإرهاب من جذوره وإحباط مخططاته الإرهابية.

وثمن عالياً الممارسة الديمقراطية الراشدة للشعب المصرى بنجاحه فى ممارسة حقه الدستورى بانتخاب مجلسى الشيوخ والنواب، حيث جرت عملية الانتخاب بصورة حضارية سلسة تؤكد مكانة مصر وقوة مؤسساتها الدستورية ووعى شعبها والتزام قادتها بالحقوق الدستورية.