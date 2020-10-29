انت الان تتابع تفاصيل خبر “بالصور” خروج عربيتين من قطار ركاب طنطا عن القضبان منذ قليل والدفع بالآلات والمعدات اللازمة وبيان من وزارة النقل والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - كشفت اسكة الحديد عن تفاصيل خروج عربيتين من قطار ركاب طنطا عن القضبان، حيث أنه أثناء سير القطار رقم 573 إسكنددرية بور سعيد السياحي على السكة الحديد بعد قيامه من محطة طنطا خرجت عربيتين من العربات المكيفة عن القضبان.

تفاصيل خروج عربيتين من قطار ركاب طنطا عن القضبان

ووفق بيان الهيئة القومية للسكة الحديد، فلم تقع أي إصابات بين الركاب، مؤكدةً أن القطار به عربات ثانية مكيفة وعربات عادية، وكان القطار يسير على طريق خط طنطا- الزقازيق بور سعيد.

وأوضحت السكة الحديد في بيانها اليوم الخميس أنه وبعد قطار ركاب طنطا عن القضبان تم فصل العربة الثانية “العادية”، عن الجزر الأمامي، واستمر القطار في طريقه إلى محطة الزقازيق، ولمدة 30 دقيقة، وسوف يتم ضم عربات مكيفة إلى القطار من محطة الزقازيق، واستمرار القطار في مواصلة رحلته.

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كما تم الدفع بالمعدات والآلات لإعادة العربات التي سقطت عن القضبان إلى مسارها، وإعداد مسارات بديلة لعدم تعطل حركة سير القطارات بين محطتي السنطة طنطا، كما اعتذرت هيئة السكة الحديد للمواطنين مستقلي القطار عن التأخير الذي نتج عن هذا الحادث الذي وصفته بالعارض، وتم تشكيل لجنة فنية للوقوف على ملابسات الواقعة.