الكنيسة القبطية تهنئ السفير المصرى بواشنطن بتولى منصبه الجديد

قدم الأنبا كاراس، أسقف بنسلڤانيا وديلاوير وميريلاند ووست ڤيرجينيا، اليوم الخميس، التهنئة لمعتز زهران سفير مصر الجديد بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بمناسبة توليه مهام منصبه سفيرًا لمصر بواشنطن.





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