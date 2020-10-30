نشر موقع دوت الخليج الإخباري عددا من الموضوعات ، والأخبار المهمة نستعرضها من خلال التقرير التالي: مصدر فرنسي يكشف جنسية الموقوف في ليون بتهمة التهديد بسكين أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، نقلًا عن مسؤول في الأمن بمدينة ليون، بأن الشرطة الفرنسية أوقفت اليوم، الخميس، رجلًا أفغانيًا، يرتدي الزي التقليدي، كان مسلحًا بسكين واعتبرته أنه يشكل تهديدًا للأمن.. للمزيد اضغط هنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أهم الأخبار.. تفاصيل وضع المصريين الموجودين بمطار أديس أبابا.. كشف هوية منفذ هجمات نيس.. وتأجيل مباراة نهائي أبطال إفريقيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.