أطعمة تضعف جهازك المناعي .. تعرف عليها لتحذرها

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محمد سياف - ابو ظبي - يحتاج الناس في جميع أنحاء العالم في ظل التعرض لجائحة كورونا، إلى زيادة المناعة حتى تسطيع أجسامهم من التغلب ومكافحة فيروس “كوفيد-19″، سريع الانتشار والذي يمثل خطورة كبيرة على صحة وحياة الإنسان، فقد أصاب ذلك الفيروس ما يقارب 12 مليون على مستوى العالم، وقتل ما يزيد على نصف مليون إلى الآن، وما زال العدد مرشح للزيادة إلى أن يتم الوصول إلى علاج أو لقاح يقضي علة هذا الفيروس التاجي .

أطعمة تضعف جهازك المناعي

تلعب الأطعمة دورًا أساسيًا في زيادة أو نقص مناعة الإنسان، فهي المسؤولة بشكل أساسي بإمداد الجسم بالمواد التي تساعده على مقاومة الأمراض والفيروسات، ومن أنواع الأطعمة التي تقلل المناعة البشرية بحسب موقع “سكاي نيوز” :

الخبز الأبيض : حيث يحتوي على الجلوتين.

الحلويات : حيث يعيق السكر قدرة الخلايا على مواجهة البكتريا والفيروسات .

الصودا : حيث تحتوي المشروبات الغازية على الفسفور الذي يستنفذ الكالسيوم من الخلايا ويخفض المناعة .

الزيت النباتي : حيث يحتوي على نسبة عالية من الأحماض الدهنية “أوميجا 6″، التي تعزز الإلتهابات .

الوجبات السريعة : لاحتوائها على الدهون والأملاح .

الجبن المبستر : يسهم في زيادة الإلتهاب ويعيق الاستجابة المناعية .

اللحم الأحمر : تضعف الجهاز المناعي لاحتوائها على الأحماض الدهنية .

النقانق : لاحتوائها على مواد كيميائية ضارة التي تؤدي إلى ضعف المناعة .

الأطعمة المعلبة : لاحتوائها على المواد المضافة والأملاح أو السكريات التي تقلل قدرة الجسم على التعافي .

أطعمة تعزز المناعة البشرية

الأفوكادو .

اللوز .

البروكلي .

الزبادي .

المحار .

المانجو .

البطاطا .

التونة .

اللفت .

الفلفل الأحمر .

الزنجبيل .

الثوم .

الكركم .

الشاي الأخضر .

السبانخ .

طرق أخرى لزيادة مناعة الجسم

الإقلاع عن التدخين بشكل نهائي وبدون عودة .

التوقف عن تناول أي مشروبات كحولية على الإطلاق .

ترشيد تناول مشروبات الكافيين .

النوم عدد ساعات كافية يومياً (لا تقل عن ٨ ساعات) .

غسل اليدين بشكل صحيح ، وكذلك استخدام معقم ذو نوع جيد، لمكافحة البكتيريا .

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