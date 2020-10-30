“زيادة بالإصابات والوفيات” الصحة تعلن أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الخميس والإجمالي يقفز لـ107209 حالة 29 أكتوبر

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة الصحة عن أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الخميس 29 أكتوبر الجاري، وذلك وفق خطة الوزارة منذ بداية الأزمة وظهور الوباء في مصر لإطلاع المواطنين أول بأول على آخر تطورات الوفيات والإصابات بكورونا في مصر، ولوحظ زيادة كبيرة في أعداد الإصابات وطفيفة بالوفيات اليوم وذلك مقارنةً بأعداد الأمس.

أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الخميس 29 أكتوبر

ووفق تقرير وزارة الصحة اليوم، فقد جاءت إصابات ووفيات كورونا على النحو التالي:

أولاً| الحالات التي تم شفاؤها اليوم فقط سجلت 99 حالة جديدة.

ثانياً| وإجمالي الحالات المتعافية حتى الآن فقد وصلت إلى 99273 حالة، وتؤكد الصحة في جميع تقاريرها على خروج كل هذه الحالات المذكورة من مستشفيات العزل الصحي بعد تلقيها العلاج المناسب وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية.

ثالثاً| أما أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الخميس فقد سجلت 179 حالة جديدة، بزيادة 26 حالة عن إصابات الأمس.

رابعاً| وبهذا تصل إجمالي الإصابات حتى الآن إلى 107209 حالة.

خامساً| أما حالات الوفاه اليوم فبلغت 13 حالة.

سادساً| وإجمالي الوفيات اليوم وصلت لـ 6247 حالة.

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كما تؤكد وزارة الصحة على مراقبتها للأوضاع بشأن كورونا وجميع الفيروسات والأمراض المعدية الأخرى عن كثب، وذلك عن طريق فرق الترصد والترقب المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.