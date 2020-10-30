البابا تواضروس يستقبل القمص مرقس كمال

استقبل البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوى بالقاهرة مساء اليوم، القمص مرقس كمال كاهن كنيسة القديس مارمرقس بمصر الجديدة وبعض من خدام الكنيسة.





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