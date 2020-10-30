قطع مياه الشرب عن 3 مناطق فى الإسكندرية اليوم

وأفاد بيان صادر عن الشركة، أنه سيتم قطع المياه عن مناطق "الدخيلة، العجمى، الكيلو 21"، بدءًا من الساعة الثانية ظهر اليوم الجمعة، بسبب حدوث كسر فى الخط قطر 1000 مم الناقل للمياه من محطة المنشية وحتى رافع الدخيلة، ما يتطلب قطع المياه عن تلك المناطق، لبدء أعمال الإصلاح. وناشدت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، لحين عودة الضغوطات لطبيعتها.

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