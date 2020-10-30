أندريه زكى بعد شفائه من كورونا : التحاليل والأشعة غير مجدية ويجب إجراء مسحة

وقال خلال مداخلة مع الإعلامى وائل الإبراشى فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية: "من واقع تجربتى مع الإصابة بـكورونا، يجب إجراء مسحة للتأكد من الإصابة، لأن الأشعة والتحاليل التى أجريتها كانت طبيعية ولا تظهر أى شىء".

وأوضح رئيس الطائفة الإنجيلية أن الأمر استغرق من ثلاثة أسابيع إلى 25 يومًا حتى تأكد تعافيه وأسرته تماما من المرض، وذلك بعد إجراء المسحة الثانية الأسبوع الماضى وكانت نتيجتها سلبية.