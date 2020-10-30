وقال خلال مداخلة مع الإعلامى وائل الإبراشى فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية: "من واقع تجربتى مع الإصابة بـكورونا، يجب إجراء مسحة للتأكد من الإصابة، لأن الأشعة والتحاليل التى أجريتها كانت طبيعية ولا تظهر أى شىء".
وأوضح رئيس الطائفة الإنجيلية أن الأمر استغرق من ثلاثة أسابيع إلى 25 يومًا حتى تأكد تعافيه وأسرته تماما من المرض، وذلك بعد إجراء المسحة الثانية الأسبوع الماضى وكانت نتيجتها سلبية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أندريه زكى بعد شفائه من كورونا : التحاليل والأشعة غير مجدية ويجب إجراء مسحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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