الصحة تنظم ماراثون جرى اليوم للتوعية بسرطان الثدى

وأوضحت وزارة الصحة، فى بيان صحفى سابق، أن الوحدة الصحية التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة والكشف المبكر على سرطان الثدى والأمراض المزمنة، فى انتظاركم لتلقى العلاج مجانًا بأحدث البروتوكولات العالمية.
وأشارت إلى أن أماكن التجمع، ستكون بمحافظة القاهرة أمام حديقة المسلة بالزمالك، أما محافظة الإسكندرية بأول كوبرى ستانلى.
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