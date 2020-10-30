مائل للبرودة ليلا .. الأرصاد تتوقع طقس اليوم الجمعة : عظمى القاهرة 29

كما يتوقع الخبراء أن يسود ليل اليوم طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الغربية وشمال الصعيد، ولطيف على السواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومن المتوقع ظهور شبورة كثيفة صباحا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مع وجود فرصة لسقوط أمطار خفيفة على أقصى غرب السواحل الشمالية الغربية (السلوم- سيدى براني).

وفيما يخص حالة البحرين الأحمر والمتوسط، من المتوقع أن تكون حالة البحر الأحمر معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 5ر1 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وتكون حالة البحرالمتوسط خفيفة إلى معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين متر إلى 5ر1 متر والرياح السطحية شمالية غربية الى شمالية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 29 19

الاسكندرية 27 19

وادى النطرون 28 19

طنطا 29 19

شبين الكوم 29 19

دمنهور 28 20

بلطيم 28 20

مطروح 24 17

السلوم 23 19

سيوة 25 16

بورسعيد 27 22

دمياط 27 21

الزقازيق 29 19

المنصورة 28 19

الاسماعيلية 30 20

السويس 29 20

العريش 28 21

رفح 27 20

راس سدر 31 22

نخل 31 19

نويبع 33 25

طابا 33 23

كاترين 28 16

الطور 30 21

شرم الشيخ 34 25

الغردقة 33 23

مرسى علم 33 23

الفيوم 30 19

بنى سويف 30 19

المنيا 31 19

اسيوط 32 18

سوهاج 34 19

قنا 35 21

الاقصر 36 22

اسوان 37 22

ادفو 37 21

ابوسمبل 35 20

الوادى الجديد 35 21

شلاتين 34 24

ابورماد 34 25

حلايب 32 25

راس حدربه 32 26