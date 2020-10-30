صور.. الأوقاف: افتتاح 18 مسجدا جديدا فى 7 محافظات اليوم

وأكدت الأوقاف، فى بيان اليوم أن المساجد المقرر افتتاحها: وأوضحت الوزارة، أن إجمالى ما تم افتتاحه خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر، بلغ 427 مسجدًا.

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