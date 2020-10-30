لتقليل آثار كورونا.. تعرف على مميزات مشروعك لتوفير فرص عمل

يقدم المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية والمحلية" مشروعك"،خدمة للخروج من الازمة الافتصادية التي حدثت لدي المواطنين من اصحاب العمل بسبب جائحة كورونا، حيث يوفر مشروعك تمويلا للمشروعات بجميع انواعها الكبيرة و الصغيرة والمتوسطة، من خلال تقديم قروضا ميسرة للمواطنين .

ويتميز مشروعك بعدة مزايا تختلف عن القروض التي تقدمها البنوك للمواطنين، ومن اهم مزايا مشروعك إختصار الأوراق والمستندات المطلوبة لطالبي القروض بحيث تقتصر على بطاقة الرقم القومي – مستند مقر النشاط « عقد ملكية /إيجار وإيصال المرافق – الموقف من التجنيد .

بالاضافة الى إعفاء المشروعات من تراخيص الصندوق الإجتماعي طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن ،وحصول المقترض على القرض خلال أسبوع بحد أقصى من تقديم الطلب مستوفيا الاوراق المطلوبة ،و تغطية جميع المحافظات بعدد ( 260) موقع تغطي جميع المراكز الإدارية بالمحافظات .

ويمكن للمواطنين الحصول على تمويل من "مشروعك"، من خلال عدة طرق حسب طبيعة المشروع ..

الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على تمويل للمشروعات الصغيرة أكبر من 25 ألف جنيه حتى 250 ألف جنيه..

-صورة من عقد الإيجار أو التمليك مثبت التاريخ أو موثق من الشهر العقارى .

-صورة بطاقة الرقم القومي للعميل والضامنين .

-إيصال مرافق .

-خطاب من الوحدة المحلية الكائن بنطاقها الجغرافي مقر نشاط العميل بمعاونة البنك في متابعة المشروعات الممولة .

-صورة من البطاقة الضريبية أو شهادة تفيد فتح ملف ضريبى .

-صورة من السجل التجارى .

-خطاب من التأمينات الاجتماعية بفتح ملف للمنشأة والتأمين على صاحب المنشأة .

-صورة من عقد الشركة إن وجد شركاء.

اما بالنسبة للمشروعات المتوسطة أكبر من 250 ألف جنيه ...

-صورة من عقد الإيجار أو التمليك مثبت التاريخ أو موثق من الشهر العقارى

-صورة بطاقة الرقم القومي للعميل والضامنين .

-إيصال مرافق .

-خطاب من الوحدة المحلية الكائن بنطاقها الجغرافي مقر نشاط العميل بمعاونة البنك في متابعة المشروعات الممولة .

-صورة من البطاقة الضريبية أو شهادة تفيد فتح ملف ضريبى .

-صورة من السجل التجارى .

-خطاب من التأمينات الاجتماعية بفتح ملف للمنشأة والتأمين على صاحب المنشأة .

-صورة من عقد الشركة إن وجد شركاء .

-آخر 3 قوائم مالية ومركز مالي حديث .

-دراسة جدوى للمشروع .