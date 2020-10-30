البابا تواضروس يستقبل كاهن كنيسة القديس مارمرقس بمصر الجديدة

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالقاهرة القمص مرقس كمال كاهن كنيسة القديس مارمرقس بمصر الجديدة وبعض من خدام الكنيسة.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له اليوم – إنه تم خلال اللقاء مناقشة تطوير مكتبة الكنيسة.

كانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد أعلنت مجموعة من الإجراءات الجديدة في ظل متابعة الوضع الصحي الخاص بانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

أقرأ أيضا ..

وذكر البيان الصادر اليوم من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أنه في إطار متابعة الوضع الصحي وانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وحفاظًا على أبنائنا من خطر انتقال العدوى، تقرر العمل بما يلي اعتبارًا من أول نوفمبر المقبل، حيث تقرر استمرار إقامة القداسات بكافة كنائس الكرازة المرقسية، على ألا تزيد نسبة المشاركين فيه عن 25 % من سعة الكنيسة (أي فرد واحد فقط في كل دكة).

كما قررت الكنيسة تطبيق كافة الإجراءات الصحية الاحترازية، مع امكانية تقليل هذه النسبة وفقًا للوضع الصحي الخاص بكل إيبارشية. وينطبق ذلك أيضًا على صلوات الأكاليل والجنازات، والمعاهد والمراكز التعليمية الكنسية بكافة مستوياتها وأشكالها.