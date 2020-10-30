حدث ليلا.. التعليم تكشف عن أكثر محافظة ظهر بمدارسها حالات كورونا.. ترامب يوجه اتهاما جديدا لـ بايدن.. و4 دول عربية في طريقها للت...

نشر موقع دوت الخليج، عددا من الأخبار المهمة خلال مساء أمس والساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة في مختلف المجالات على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها:

قال أنطونيو بارا توريس، رئيس منظمة الصحة في البرازيل، يوم الخميس، إنه يتوقع حصول بلاده على لقاح ضد كورونا معتمد وجاهز للاستخدام في برنامج التطعيم الوطني بحلول شهر يونيو 2021.

وأضاف توريس في تصريح لوكالة "رويترز" أن هيئة "أنفيزا للرقابة الصحية" لم تقرر الحد الأدنى من الفعالية المطلوبة.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن منافسه الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية، جو بايدن يريد للإرهابيين والمتطرفين الإسلاميين الدخول إلى الولايات المتحدة.