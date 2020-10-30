نشر موقع دوت الخليج، عددا من الأخبار المهمة خلال مساء أمس والساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة في مختلف المجالات على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها:
قال أنطونيو بارا توريس، رئيس منظمة الصحة في البرازيل، يوم الخميس، إنه يتوقع حصول بلاده على لقاح ضد كورونا معتمد وجاهز للاستخدام في برنامج التطعيم الوطني بحلول شهر يونيو 2021.
وأضاف توريس في تصريح لوكالة "رويترز" أن هيئة "أنفيزا للرقابة الصحية" لم تقرر الحد الأدنى من الفعالية المطلوبة.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن منافسه الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية، جو بايدن يريد للإرهابيين والمتطرفين الإسلاميين الدخول إلى الولايات المتحدة.
قال المحلل السياسي طارق البرديسي، إن هناك عددا من الدول العربية ستلحق بقطار التطبيع مع إسرائيل بعد الخطوة التي دأبت عليها الإمارات بشجاعة وتبعتها مملكة البحرين، ومن بعدهم جمهورية السودان.
وكشف "البرديسي"، لـ دوت الخليج، أن المتوقع خلال الأيام المقبلة أن تعقد كل من قطر وعمان والسعودية والمغرب اتفاق سلام مع إسرائيل، والبقية تأتي.
أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن معظم اصابات كورونا التي تم رصدها في المدارس منذ بدء الدراسة ، تم تسجيلها في محافظة القاهرة .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حدث ليلا.. التعليم تكشف عن أكثر محافظة ظهر بمدارسها حالات كورونا.. ترامب يوجه اتهاما جديدا لـ بايدن.. و4 دول عربية في طريقها للت... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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