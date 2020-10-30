ينتهي تمامًا بعد فوز ترامب.. إعلامية كويتية تكشف علاقة فيروس كورونا بالانتخابات الأمريكية

قالت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، إن الأيام القليلة المقبلة ستكشف حقيقة وجود فيروس كورونا خصوصًا بعد تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب بأن الفيروس سينتهي بعد الانتخابات الامريكية في نوفمبر المقبل .

ولفتت "الرشيد"، في تصريحات خاصة لصدى البلد، إلى تصريحات نجل ترامب وصهره أيضا بأن جائحة كورونا ستنتهي بعد فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية " متسائلة: ماذا يعني هذا الكلام؟ ، مشيرة في الوقت ذاته، إلى أن فيروس كورونا خدعة كبري ولعبة سياسية قذرة ومسرحية عالمية، وهو أحد أسلحة الجيل السادس من الحروب والذى كشفت براءة اختراع الأمريكية تسجيله في العام 2018، كبراءة إختراع بجانب تدخل شركات الأدوية العملاقة لجني مليارات الدولارات سنويا عبر ابتكار أدوية لها .

وأضافت الرشيد: هذه الحرب البيولوجية تقتل بصمت وخفاء وتضليل في سبيل تحقيق الهدف بأى وسيلة سواء كان الهدف القضاء على الصين أو مكاسب شركات الأدوية أو حجة للحرب النظامية أو التحكم في الشعوب بدواء مزود بشرائح تجسس وقتل الملايين دون محاسبة المتحكم.

وطرحت الرشيد العديد من التساؤلات، جاءت على النحو التالي، هل من المنطقي أن يصيب فيروس كورونا العائلة المالكة في بريطانيا ويتعافون بعد ثلاثة أيام؟ هل من المنطقي أن يصاب رئيس الوزراء البريطاني ويتعافي.. وهل أعداد المصابين المعلنة من جانب الإعلام صحيحة أم مجرد إدعاءات لإبعاد الشبهة عن أمريكا وبريطانيا ؟ هل منظمة الصحة العالمية تعلن الأرقام الصحيحة للإصابات والوفيات بالعالم، كل هذا ستكشفه الأيام .

وألمحت الإعلامية الكويتية، إلى وجود إتفاق بين ترامب وبين منظمة الصحة العالمية لإبادة ثلث البشر، كما أنها لعبة إعلامية بيولوجية لعزل الصين بالتنسيق مع بريطانيا فهى رأس الأفعي وهي منبع الماسونية الصهيونية.