الأنبا رافائيل يفتتح الدورة الدراسية الثامنة لمركز القديس البابا ديسقورس للدراسات اللاهوتية

افتتح نيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام لقطاع كنائس وسط القاهرة، الدورة الدراسية الثامنة لمركز القديس البابا ديسقورس للدراسات اللاهوتية، بمجمع خدمات سان ارساني التابع للقطاع، والتي تحمل عنوان "السماء والحياة الأبدية". وألقى نيافة الأنبا رافائيل أسقف كنائس وسط القاهرة محاضرتين ، تناول خلالهما موضوعي "المجئ الثاني وعلاماته، قيامة الأموات"، وتم توزيع شهادات الناجحين من "طلبة الأقاليم" بالدورة السادسة للمركز، بحضور القس بيشوي حلمي مدير المركز. أقرأ أيضا ويعد مركز القديس البابا ديسقورس للدراسات اللاهوتية أول مركز أكاديمي متخصص في الدراسات اللاهوتية، وهو يقدم دورات متدرجة في اللاهوت الأرثوذكسي. قدم نيافة الأنبا كاراس أسقف بنسلڤانيا وديلاوير وميريلاند ووست ڤيرجينيا التهنئة للسفير معتز زهران سفير مصر الجديد بالولايات المتحدة الأمريكية، بمناسبة توليه مهام منصبه، سفيرًا لمصر بواشنطن. وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في تصريح له اليوم إن الزيارة التي قام بها نيافة الأنبا كاراس لمقر السفارة بواشنطن، حيث استقبله السيد السفير وطاقم السفارة الذين رحبوا بالزيارة.

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