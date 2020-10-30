لفتة إنسانية.. وزير التنمية يوجه بدفع رسوم التصالح لسيدة مسنة بسوهاج

استقبل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، بمقر مكتبه بالوزارة، حمدية محمد السيد محمد من قرية منشأة برديس التابعة لمركز البلينا بسوهاج، والتى ترددت عَلِى مبادرة "صوتك مسموع" بالوزارة لتقديم شكوى بسبب عدم قدرتها على دفع تكاليف التصالح فى مخالفات البناء للمنزل الصغير الذى تسكن به مع زوجة ابنها المتوفى وأبناءه والمكون من طابقين على مساحة 75 مترا.





وأوضح بيان صحفى، للوزارة، أنه تم إبلاغ اللواء محمود شعراوى بشكوى السيدة حمدية محمد، ووجه بلقاءها بمكتبه واستمع إلى تفاصيل الشكوى وما قامت به خلال الفترة الماضية فيما يخص إجراءات وخطوات التصالح على مخالفة البناء للمنزل الذى تسكن به مع أسرة نجلها.

أكدت السيدة حمدية محمد أن لديها 3 أبناء بينهم ابن معاق وتوفى آخر، وأضافت أنها حرصت على تقنين وضع المنزل خوفاً من تنفيذ قرار الإزالة ضده لأنه مقام بدون ترخيص.

وأضافت الحاجة حمدية محمد أنها لا تستطيع دفع مبلغ التصالح للمنزل لعدم وجود مصدر دخل لها وأسرة نجلها المتوفى.

واطلع اللواء محمود شعراوى، على الأوراق الخاصة بمخالفة البناء وإجراءات التصالح عليها، مخاطباً السيدة حمدية: كل اللى انتى عايزاه هنعمله ليكى واللى تؤمرى به هنفذه إن شاء الله.. ومتحمليش هم حاجة خالص".

وعلى الفور وجه اللواء محمود شعراوى، الوحدة المركزية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بوزارة التنمية المحلية بالتواصل مع مسؤولى مؤسستى حياة كريمة وصناع الخير للتنمية، الذين أطلقوا مبادرة "التصالح حياة" بعد أن نجحت مؤسسة حياة كريمة فى توفير مبلغ 150 مليون جنيه لتحمل قيمة التصالح فى مخالفات البناء بعدد من المحافظات من بينها محافظة سوهاج.

وذلك لتضمين السيدة حمدية محمد ضمن المبادرة وتحمل الأعباء المالية عنها، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالتخفيف عن كاهل الفئات الأكثر احتياجاً والمساهمة فى دفع قيمة التصالح فى مخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية فى التجمعات الريفية المستهدفة بمبادرة حياة كريمة.

كما أجرى محمود شعراوى، اتصالاً هاتفياً مع طارق الفقى محافظ سوهاج، حيث وجه بتقديم الدعم للسيدة صاحبة الشكوى بعد أن طلبت خلال لقائها مع الوزير بإجراء بعض الفحوصات الطبية.

ووجه شعراوى بإجراء عملية جراحية فى إحدى عينيها وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار بإحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بالمحافظة.

ومن جانبها قدمت حمدية محمد خالص شكرها وتقديرها لوزير التنمية المحلية على استجابته لها وتقديم كل أوجه الدعم والمساعدة فى حل شكواها.