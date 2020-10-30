القوى العاملة: تعيين 5439 شابا وصرف 236 ألف جنيه لـ 80 عاملا

وأوضح بيان صحفى للوزارة، أن ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وبلغ المسجلين من راغبى العمل بتلك المكاتب 17473 شابا، كما تم توفير 840 فرصة عمل للشباب.

وأشار محمد طه مدير المديرية فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال سبتمبر الماضى، أن المديرية قامت باستخراج 1751 رخصة مزاولة مهنة، و1852 شهادة قياس مستوى مهارة، بالإضافة إلى تلقيها 1009 شكوى، منها 158 شكوى تم تسويتها وديا، وتم إحالة 345 شكوى للمحكمة العمالية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التى يعملون بها، وتم إخطار الجهات الأخرى بـ 23 شكوى، وتم حفظ 87 شكوى، وتبقى 396 شكوى تحت البحث والدراسة.

وتابع مدير المديرية، أنه فى مجال تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية باستخراج 260 ترخيصا جديدا لعمل الأجانب، فضلا عن التجديد لـ 90 أجنبيا وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التى تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.

وقال: إن المديرية قامت فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة المسجلة بالإدارة اجتماعياً وصحيا، بصرف 236 ألف جنيه لـ 80 عاملا، أما عن مجال التفتيش العمالى فقد قامت المديرية بالتفتيش على 435 منشأة (دورى - حملات) وأسفر التفتيش عن تحرير 383 محضرا لمنشآت مخالفة، كما تم بحث 234 شكوى، وتم تسوية 127 شكوى منها وديا، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 150 منشأة، وإعادة التفتيش على 302 منشأة أخرى، أسفر التفتيش عن تحرير 128 محضر سلامة وصحة مهنية ومحضرين تراخيص وغلق إدارى، كما تم بحث 5 شكاوى.