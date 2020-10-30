صور.. الهجان يناقش استعدادات القليوبية لانتخابات مجلس النواب 2020

ترأس عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الجمعة، اجتماعا لمناقشة الاستعدادات النهائية لمتابعة عملية انتخابات مجلس النواب لعام 2020 والتى تقرر عقدها خلال يومى السبت والأحد الموافقين 7و8 نوفمبر 2020 ولبحث الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالعملية الانتخابية والتأكيد على الانتهاء من تطهير كل اللجان وتعقيمها وتجهيزها لاستقبال الناخبين.





جاء ذلك بحضور إيمان ريان، والدكتور سمير حماد نائبى المحافظ، واللواءهشام خشبة السكرتير العام، والمهندسعلى أبو عقيل السكرتير العام المساعد، واللواءعمرو أبو رايه مساعد مدير الأمن للأمن العام، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى المديريات الخدمية ومسئولى مكتب المستشار العسكرى للمحافظة والمرور والدفاع المدنى ومتدربى البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب بالمحافظة.

وأصدر محافظ القليوبية توجيهاته خلال الاجتماع بنهو كل الاستعدادات وأعمال التعقيم والتطهير قبل بدء عملية الاقتراع بجميع اللجان فضلًا عن تجهيز المقار الانتخابية واللجان الفرعية والعامة، مشيرًا إلى أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت فى انتخابات مجلس النواب والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة القليوبية يبلغ 3 ملايين و278 ألفًا و78 ناخبًا سيدلون بأصواتهم فى 478 مركز انتخابى يضم 1047 لجنة فرعية بكل أنحاء المحافظة موزعة على 11 مركزا ومدينة وحى.



ووجه السكرتير العام والمساعد بالإشراف على رؤساء المراكز والأحياء والمتابعة الميدانية على جميع اللجان الانتخابية بمراكز وأحياء المحافظة والتأكد من جاهزية كل المقار الانتخابية وتذليل كل العقبات لضمان سير عملية الانتخابات وتسهيل عملية وصول الناخبين لمقرات الانتخاب، لافتًا إلى إستعداد جميع غرف العمليات بالمراكز والأحياء وانعقاد غرفة العمليات على مدار 24 ساعة وتفعيل خطط الطوارئ لمديرية الصحة ووضع جميع المستشفيات فى حالة الطوارئ خلال فترة انتخابات مجلس الشيوخ وكذلك مرافق "الإسعاف وقطاع شبكات الكهرباء وقطاع مياه الشرب والصرف الصحى وقطاع الغاز" فضلا عن استعدادات ادارات الحماية المدنية والمرور وشرطة النجدة.

وأكد الهجان ضرورة التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية المشرفة على العملية الإنتخابية، والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وحث المواطنين على المشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهم أمام صناديق الإقتراع، لاختيار ممثليهم لتظهر محافظة القليوبية فى هذا العرس الديمقراطى بالصورة الحضارية اللائقة المعهودة عنها.

وشدد خلال الاجتماع على توفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية وكذا العمل على تهيئة اللجان لاستقبال الناخبين من حيث توفير أماكن إنتظار لائقة للسيدات وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين فى الإدلاء بأصواتهم مع ضرورة تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا فيما يخص "تطهير اللجان، تعقيم أماكن مبيت العاملين باللجان، توفير المعدات" مع الاستمرار فى تطهير ورش المقرات بصفة مستمرة والالتزام بالمسافات البينية والتباعد وارتداء الكمامات وتوزيع كاشف الحرارة بجميع اللجان.

بالاضافة إلى تجهيز غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة عمليات المحافظة والتنسيق والتواصل مع غرف عمليات وزارة التنمية المحلية وتقديم الدعم للأطقم المسئولة عن أجهزة التعقيم فى كل لجنة وتذليل أى عقبات وحل أى مشكلات وتوفير جميع الاحتياجات الإدارية لرؤساء اللجان الفرعية والسادة القضاة وتجهيز أماكن انتظار الناخبين امام مقر اللجنة الفرعية وتجهيز مقر اللجنة العامة بالتنسيق مع كل الجهات وتشكيل لجان للإشراف والمرور على المراكز الانتخابية لتلافى كل الملاحظات وتجهيز كل المقارات.



كما وجه المحافظ مسئولى مديرية التموين بعمل حملات موسعة والاهتمام بالرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، كما كلف مديرية الصحة بالتنسيق مع التموين بالرقابة على الأدوية والمسلتزمات الطبية والتأكد من توافرها وصلاحيتها.

كما وجه الهجان مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية بالتنسيق مع السادة رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة مراجعة شبكات صرف الأمطار والسيول ووضع خطة زمنيه متكاملة لذلك، والتأكد من صلاحية عربات شفط المياه والأمطار والملاحظه الدائمة لإرتفاع منسوب المياه تحسبا لعدم حدوث مشاكل لا قدر الله، والتنسيق بين مديرية الرى والطرق وشركة المياه بالقليوبية لإنشاء مخرات صناعية لصرف مياه الأمطار والسيول إن وحدت، وحث الهجان السادة الحضور على الاهتمام دائما بشكاوى المواطنين والسعى للحل الفورى لجميع مشاكلهم فى كل القطاعات لتحقيق رضا المواطن وراحة ضمير المسئول فى ذات الوقت، والاهتمام بمنظومة النظافة وتوافر المعدات وصيانتها ورفع المخلفات بصفة مستمرة، والتصدى بكل السبل لمواجهة الإشغالات والباعة الجائلين والقيام بعمل حملات التطهير والرفع الدائم لجميع الإشغالات للقضاء على العشوائية وتحقيق الانضباط والمظهر

الحضارى للشارع فى القليوبية.

وحث المحافظ على الاهتمام بالمشروع القومى "مشروعك" فهو موضوع ذو أهميه بالغة ومن خلاله يمكن القضاء على البطالة وتشغيل الشباب وإتاحة فرص عمل جيدة لهم، مشيرا إلى ضرورة تكاتف كل الأجهزة التنفيذية بالمحافظه والتنسيق فيما بينها لتذليل كل المعوقات التى تواجه تنفيذ المشروعات ذات النفع العام لتحقيق استراتيجية ورؤية مصر 2030 تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.