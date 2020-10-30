شعراوي يوجه بمساعدة سيدة في دفع رسوم التصالح على منزل نجلها المتوفى

فى لفتة إنسانية، استقبل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، بمقر مكتبه بالوزارة حمدية محمد السيد محمد من قرية منشأة برديس التابعة لمركز البلينا بسوهاج ، والتى ترددت عَلِي مبادرة " صوتك مسموع " بالوزارة لتقديم شكوى بسبب عدم قدرتها على دفع تكاليف التصالح فى مخالفات البناء للمنزل الصغير الذى تسكن به مع زوجة ابنها المتوفى وأبناءه والمكون من طابقين على مساحة 75 مترًا .

و تم إبلاغ اللواء محمود شعراوى بشكوي السيدة حمدية محمد ، ووجه بلقائها بمكتبه واستمع إلى تفاصيل الشكوى وما قامت به خلال الفترة الماضية فيما يخص إجراءات وخطوات التصالح على مخالفة البناء للمنزل الذى تسكن به مع أسرة نجلها .

حيث أكدت حمدية محمد أن لديها 3 أبناء بينهم ابن معاق وتوفى أخر ، وأضافت أنها حرصت على تقنين وضع المنزل خوفًا من تنفيذ قرار الإزالة ضده لأنه مقام بدون ترخيص .

وأضافت الحاجة حمدية محمد أنها لا تستطيع دفع مبلغ التصالح للمنزل لعدم وجود مصدر دخل لها وأسرة نجلها المتوفى.

و اطلع اللواء محمود شعراوى على الأوراق الخاصة بمخالفة البناء وإجراءات التصالح عليها ، مخاطبًا السيدة حمدية : كل اللى انتى عيزاه هنعمله ليكي واللى تؤمرى بيه هنفذه ان شاء الله .. ومتحمليش هم حاجة خالص " .

وعلى الفور وجه اللواء محمود شعراوى ، الوحدة المركزية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بوزارة التنمية المحلية بالتواصل مع مسئولي مؤسستي حياة كريمة وصناع الخير للتنمية، الذين أطلقوا مبادرة "التصالح حياة " بعد أن نجحت مؤسسة حياة كريمة في توفير مبلغ 150 مليون جنيه لتحمل قيمة التصالح في مخالفات البناء بعدد من المحافظات من بينها محافظة سوهاج ، وذلك لتضمين السيدة حمدية محمد ضمن المبادرة وتحمل كافة الأعباء المالية عنها ، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بالتخفيف عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا والمساهمة في دفع قيمة التصالح في مخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية في التجمعات الريفية المستهدفة بمبادرة حياة كريمة.

كما أجرى اللواء محمود شعراوى اتصالا هاتفيًا مع اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج ، حيث ووجه بتقديم كافة أوجه الدعم للسيدة صاحبة الشكوى بعد أن طلبت خلال لقائها مع الوزير بإجراء بعض الفحوصات الطبية ، كما وجه شعراوي بإجراء عملية جراحية فى إحدى عينيها وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، “نور حياة” لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار بأحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بالمحافظة .

ومن جانبها قدمت حمدية محمد خالص شكرها وتقديرها لوزير التنمية المحلية على استجابته لها وتقديم كل أوجه الدعم والمساعدة فى حل شكواها .