القوى العاملة: مصرى يحصل على 146 ألف جنيه مستحقاته عن فترة عمله بالسعودية

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية نجح فى تسوية مشكلة العاملة "محمد.م.ف.م" وديا مع الشركة التي يعمل بها ، وبلغت المستحقات 35 ألف ريال سعودي ، أي ما يوازي 146 ألف جنيه مصري تقريبا .

وأوضحالمتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة ، أن الوزير كلف مكتب مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة مستحقات المواطن المذكور لدي الشركة التي يعمل بها ، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها .

وتلقى الوزير تقريرا من الملحق العمالى عبد الحليم محمود القائم بعمل رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة أكد فيه أن المكتب قام بالتواصل الفوري مع الشاكى الذى أفاد أنه يعمل في وظيفة محاسب فى شركة الأحلام للسياحة البحرية بجدة وقد تم التواصل مع الشركة وتسوية مشكلته وديا والحصول علي مستحقاته البالغة ٣٥ ألف ريال، أي ما يوازي 146 ألف جنيه مصري.

ووجه المواطن الشكر لوزارة القوى العاملة ممثلة فى مكتب التمثيل العمالى بالقنصلية المصرية بجدة على سرعة الاستجابة لمشكلته .