التضامن: لم نطلق روابط إلكترونية جديدة لتسجيل الحصول على معاش الطفل

أعلن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن إطلاق الحكومة روابط إلكترونية جديدة لتسجيل الحصول على معاش الطفل، عارٍ تمامًا من الصحة.





وأوضح المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإطلاق أى روابط إلكترونية جديدة لتسجيل الحصول على معاش الطفل، وأن تلك الروابط مزيفة ولا علاقة للوزارة بها تماماً.

وأكدت أن التسجيل للحصول على معاش الطفل يتم فقط من خلال ملء استمارة الطلب المتاحة على الموقع الرسمى لوزارة التضامن الاجتماعى عبر الرابط التالى"https://www.moss.gov.eg"، وتقديمها بوحدة الشؤون الاجتماعية التابع لها محل الإقامة.

وفى السياق ذاته، يُمنح معاش الطفل للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، وينطبق على الفئات التالية: (الأطفال الأيتام، والأطفال مجهولى الأب أو الأبوين، وأطفال المطلقة إذا تزوجت أو سجنت أو توفيت، وأطفال المسجون لمدة لا تقل عن 3 سنوات)، بالإضافة إلى تقديم منحة دراسية شهرية لكل طفل من الأطفال المستفيدين من المعاش بشرط انتظامهم بالتعليم الأساسى حتى المتوسط، بحد أقصى 200 جنيه شهرياً، لمدة 8 أشهر، من أكتوبر إلى مايو من كل عام دراسى.