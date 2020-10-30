التعليم : لا صحة لتحويل المكتبات المدرسية لفصول دراسية

أعلن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن تحويل المكتبات المدرسية لفصول دراسية مراعاة لقواعد التباعد الاجتماعى بالمدارس، عارٍ تمامًا من الصحة.





وأوضح المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحويل أى من المكتبات المدرسية لفصول دراسية، ولم يتم إصدار أى قرارات أو تعليمات بهذا الشأن. وأكدت الوزارة أنه يحظر على المدارس التوسع فى الفصول على حساب المكتبات أو استغلالها لغير الأغراض الخاصة بها، لما لها من دور فعال فى تحقيق استراتيجية التعليم وتفعيل الأنشطة التربوية لتنمية مهارات الطلاب. وفى سياق متصل، تم إتاحة المحتوى الرقمى للطلاب مع بداية العام الدراسى الجديد، لتنفيذ خطة الدراسة التى تعتمد على تحصيل الطلاب لدروسهم عبر القنوات التعليمية والمنصات المختلفة، على أن تكون المدرسة للمناقشة وطرح الأسئلة على أعضاء هيئة التدريس، حيث تم توفير شرح لمقررات الصفوف من الرابع حتى الثالث الإعدادى على قناة "مدرستنا"، والتى تتضمن شرح كافة الحصص للمواد المضافة للمجموع للصفوف الدراسية من الرابع الابتدائى حتى الثالث الإعدادى.

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