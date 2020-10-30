التموين: أسعار السلع المتداولة بالأسواق مستقرة

أعلن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن ما تردد فى بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء حول إصدار وزارة التموين تسعيرة استرشادية تتسبب فى زيادة أسعار السلع الحالية بالأسواق، عار عن الصحة.





وأوضح المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، فى تقرير توضيح الحقائق اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصدار تسعيرة استرشادية تتسبب فى زيادة أسعار السلع الحالية بالأسواق، وأنه لم يتم إصدار أى قرارات بتطبيق التسعيرة الاسترشادية، مُوضحة أن أسعار السلع المتداولة بالأسواق مستقرة، ولم يطرأ عليها أى زيادات جديدة. وشددت على تكثيف الحملات الرقابية على كافة الأسواق لضبط الأسعار، ومنع أى ممارسات احتكارية من قبل التجار، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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