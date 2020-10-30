القوى العاملة: الرسائل الطريقة الوحيدة للتأكد من استحقاق المنحة الرئاسية

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وأوضح المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، فى تقرير توضيح الحقائق اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة القوى العاملة، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإعلان أسماء مستحقى منحة العمالة غير المنتظمة عبر الموقع الرسمى لوزارة القوى العاملة، مُوضحةً أن الطريقة الوحيدة للتأكد من استحقاق المنحة هى "الرسائل النصية"، التى يتلقاها المستحق من الرقم 2030، عبر رقم الهاتف المُسجل أثناء تحديث البيانات بالموقع الرسمى للوزارة، وذلك حرصاً من الدولة على ضمان وصول المنحة لمستحقيها الفعليين.
وفى إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين خاصة محدودى الدخل فى ظل أزمة كورونا، تم مد فترة صرف منحة العمالة غير المنتظمة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى لـ 3 أشهر حتى نهاية ديسمبر 2020، لضمان دعم ومساندة العمالة المتضررة من أزمة فيروس كورونا.
وقد بلغ عدد الذين قاموا بتسجيل تحديث بياناتهم عبر الموقع الإلكترونى الخاص بوزارة القوى العاملة، ومركز معلومات مجلس الوزراء نحو 6 ملايين و22 ألف عامل على مدار 6 أيام، على أن تقوم اللجنة المُشكلة من (مجلس الوزراء - وزارة القوى العاملة - وزارة التخطيط - وزارة الاتصالات - وزارة التموين)، بتنقية كشوف أسماء المتقدمين للحصول على "الدفعة الرابعة" من المنحة، وإرسال رسائل نصية للمستحقين عبر رقم الهاتف الذى تم تسجيله.
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