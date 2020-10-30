التعليم : لا أخطاء بالمناهج الدراسية وتمت مراجعتها بالكامل

أعلن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من صور بشأن وجود أخطاء بمنهج التربية الإسلامية المقرر على الصف الخامس الابتدائى، عارٍ تمامًا من الصحة.





وأوضح المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أخطاء سواء بمنهج التربية الإسلامية أو أى مناهج دراسية أخرى، وأن الصور المتداولة بهذا الخصوص لا تمت للمناهج الدراسية المصرية بصلة، مُشددةً على أن هناك لجاناً مكلفة بمراجعة كافة المناهج الدراسية بمختلف المراحل التعليمية، وتدقيقها وتدارك أى أخطاء قد تحدث بها قبل اعتمادها للطباعة. وفى سياق متصل، شهد العام الدراسى الجديد توفير أكثر من 7 منصات إلكترونية وقنوات تعليمية لتطبيق التعليم الهجين لتعويض الطلاب عن طريق الدراسة من المنزل، وبالنسبة للصفوف من الرابع الابتدائى وحتى الثالث الإعدادى، يتم إتاحة شرح جميع المناهج المقررة عبر عدة وسائل تعليمية مساعدة للطلاب مثل: "منصة البث المباشر للحصص الافتراضية- المنصة الإلكترونية study.ekb.eg-منصة إدمودو Edmodo.org"، كما تم توفير عدة وسائل للشهادة الإعدادية وهى: "الكتب الإلكترونية، وبرنامج اسأل المعلم، ومكتبة الدروس الإلكترونية"، فى حين تعتمد الوزارة بشكل أساسى على بنك المعرفة المصرى فى توفير المناهج ومصادر التعلم المختلفة للطلاب خاصة فى المرحلة الثانوية، حيث يتم العمل على ربط التابلت ببنك المعرفة لتحقيق أكبر استفادة للطلاب، وسيكون للقنوات التعليمية دور بارز فى توفير الدروس بشكل مجانى للطلاب، بحيث يستطيع الطلاب الاستفادة منها بشكل يومى دون تحمل أى أعباء مالية.

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