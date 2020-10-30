اكتمال القمر ومقابلة الشمس.. سماء مصر تتزين بظواهر فلكية

أهم الأحداث الفلكية لشهر أكتوبر 2020

اكتمال بدر القمر

فى 1 أكتوبر الجارى اكتمل بدر القمر، حيث كان وجهه مضاء بالكامل، علما بأن القمر يبدو بدرا للرائى وللعين المجردة فى الفترة من 30 سبتمبر حتى 3 أكتوبر، حيث لا تستطيع العين المجردة تمييز استدارة بدر القمر بالكامل بدون أجهزة.

عطارد فى أعظم استطالة

أوضح الدكتور أشرف تادرس رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، خلال صفحته الرسمية على "فيس بوك"، أن كوكب عطارد وصل إلى أقصى استطالة شرقية من الشمس تبلغ حوالى 25.8 درجة فى 1 أكتوبر، وهو أفضل وقت لمشاهدة عطارد وتصويره لأنه فى أعلى نقطة له فوق الأفق الغربى وقت المساء بعد غروب الشمس مباشرة.

اقتران الزهرة ونجم رجل الأسد

فى 3 أكتوبر الجارى، اقترن الزهرة ونجم رجل الأسد فجرا حتى شروق الشمس، كما اقترن القمر والمريخ منذ شروقهما فى السادسة والنصف تقريبا وحتى فجر اليوم التالى.

زخة شهب التنين

أما فى 7 أكتوبر، ظهرت زخة شهابية صغيرة يبلغ عدد الشهب فيها حوالى 10 شهب فى الساعة، وتحدث هذه الزخة نتيجة حبيبات الغبار التى يخلفها المذنب جياكوبينى الذى تم اكتشافه عام 1900.

وتعتبر شهب التنين غير تقليدية حيث يكون أفضل مشاهدة لها فى سماء المساء المبكر بدلا من بعد منتصف الليل، كما يحدث فى معظم الزخات الأخرى.

المريخ فى المقابلة مع الشمس

وتقابل المريخ مع الشمس فى 13 أكتوبر، حيث كان الكوكب الأحمر فى أقرب وضع له بالنسبة الأرض وأضاء وجهه بالكامل بواسطة الشمس، كما كان أكثر إشراقا من أى وقت آخر من العام ومرئيا طوال الليل، وهو أفضل وقت لمشاهدة المريخ وتصويره.

القمر الجديد

ظهر القمر الجديد فى 16 أكتوبر، إلا أنه لم يكن مرئيا فى السماء طوال الليل، وهو أفضل وقت فى الشهر لمراقبة الأجسام الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية والكوكبات والنجوم الخافتة.

اقتران القمر والمريخ

وفى 29 أكتوبر، اقترن القمر والمريخ، والاقتران هو الاقتراب الزاوى بين جرم سماوى وجرم سماوى آخر ظاهريا عندما تتم مشاهدتهما من الأرض، لذلك تكون المسافة الزاوية بين القمر وهذه الكواكب صغيرة إلى حد ما وهو ما يطلق عليه الإقتران.

اكتمال بدر القمر

وأوضح الدكتور أشرف تادرس، أنه من المنتظر غدا 31 أكتوبر، أن يتم اكتمال بدر القمر للمرة الثانية خلال هذا الشهر ولذلك يطلق عليه اسم القمر الأزرق أو بلو مون، وهذا المصطلح ليس له علاقة بلون القمر ولكن لكون القمر أصبح بدرا مرتين خلال شهر ميلادى واحد، ويحدث هذا الحدث التقويمى النادر كل بضعة أشهر.

أورانوس فى المقابلة مع الشمس

ويتقابل أورانوس مع الشمس، غدا 31 أكتوبر أيضا، حيث سيكون الكوكب الأزرق فى أقرب وضع له بالنسبة الأرض ويضيء وجهه بالكامل بواسطة الشمس، وسيكون أكثر إشراقا من أى وقت آخر من العام ويكون مرئيا طوال الليل وهو أفضل وقت لمشاهدة أورانوس وتصويره، علما بأنه يظهر كنقطة صغيرة زرقاء فقط نظرا لبعده الشاسع عن الأرض، وهذا فى جميع التلسكوبات باستثناء الكبيرة منها.