صور.. النقل: القطار الكهربائى LRT شريان تنمية لـ500 ألف راكب

واصل المهندس كامل الوزير، وزير النقل، جولاته التفقدية لمتابعة المشروعات الخدمية التى تنفذها الوزارة، حيث تفقد معدلات تنفيذ مشروعى القطار الكهربائى LRT "السلام- العاصمة الإدارية الجديدة- العاشر من رمضان، ومونوريل العاصمة الإدارية.





بدأت الجولة، وفقا لبيان صحفى، بمتابعة معدلات تنفيذ محطات وأنفاق وجسر القطار الكهربائى LRT بالإضافة إلى تقدم أعمال تنفيذ الورشة الرئيسية ببدر والمقامة على مساحة 60 فدانا، حيث وصلت النسبة الكلية للأعمال الإنشائية للمشروع 63 % من النسبة المستهدفة، وتم الانتهاء من 47 % من أعمال الكبارى بالمشروع و86% من أعمال الأنفاق، و35 % من أعمال جسور السكة وحوالى 63 % من أعمال إنشاء ورشة الصيانة للقطار الكهربائى.

ووجه الوزير، بضرورة العمل على مدار الساعة والالتزام التام بالخطة الزمنية للمشروع، وأن تتم جميع الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية خاصة مع أهمية المشروع الذى يعتبر شريان تنمية جديد فى قلب المدن الجديدة.

وأوضح الوزير، أن هذا الخط يمتد مساره من محطة عدلى منصور التبادلية موازيا لطريق الاسماعيلية الصحراوى لربط مدن شرق القاهرة (السلام – العبور- المستقبل – الشروق – بدر) ثم يتفرع شمالا بعد مدينة بدر حتى العاشر وجنوبا حتى العاصمة الادارية ثم يمتد حتى المدينة الرياضية العالمية بإجمالى طول 90 كم وإجمالى 16 محطة، لافتاً إلى أن طاقة النقل للقطار الكهربائى تبلغ 30 ألف راكب فى الساعة، بإجمالى 500 ألف راكب يوميا.

بعدها توجه الوزير لتفقد القطاعات بمسار تنفيذ أعمال مشروع مونوريل العاصمة الإدارية، الذى يمتد بطول 56.5 كم ويبلغ عدد محطاته 22 محطة، يتم تنفيذه على مرحلتين الأولى، تمتد من موقع الورشة بالعاصمة الإدارية الجديدة حتى محطة مسجد المشير بطول حوالى 45 كم، والثانية تمتد من محطة مسجد المشير حتى محطة الإستاد بطول حوالى 11.5 كم.

وأضاف أن أجمالى طول مشروعى خطى مونوريل العاصمة الإدارية ومدينة السادس من أكتوبر يبلغ 98.5 كم بإجمالى 34 محطة ويتم تنفيذ المشروعين من خلال تحالف يضم شركات (بومبارديه – أوراسكوم – المقاولون العرب).