الحكومة تفند شائعة فرض زيادات بأسعار فواتير استهلاك الكهرباء

نفت وزارة الكهرباء في تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن فرض زيادات في أسعار فواتير استهلاك الكهرباء.
وأكدت لا صحة لفرض أى زيادات في أسعار فواتير استهلاك الكهرباء، وأن أسعار الكهرباء كما هي دون أي زيادات.
وأوضحت الوزارة، أن كافة شركات توزيع الكهرباء مُلتزمة بتطبيق الأسعار التي أقرها مجلس الوزراء في يوليو الماضي.
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