تنفيذ 930 إزالة على نهر النيل ومنافع الري والصرف خلال أكتوبر

تلقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، تقريرًا بشأن موجات الحملات التي تنفذها الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية بالتعاون مع الجهات المعنية فى مجال الإزلالات والتي تضمنت تنفيذ 282,241 ألف إزالة على نهر النيل ومنافع الري والصرف منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في يناير 2015 ، فضلا عن إزالة (930) حالة تعدي على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف خلال أكتوبر الجاري.

ونفذ قطاع تطوير وحماية نهر النيل ٢٢٥ إزالة، فيما قام قطاع الري بتنفيذ (409) إزالة على منافع الري ، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ (296) إزالة على منافع الصرف.

وفي هذا الصدد أفاد المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بأن القطاع قام بتنفيذ (٢٢٥ ) إزالة خلال شهر أكتوبر ٢٠٢٠ شملت (١) إزالة بمحافظة القاهرة و( ٣) إزالة بمحافظة الجيزة و (١٨)إزالة بمحافظة الغربية و (١٠)إزالة بمحافظة المنوفية و (٣٢)إزالة بمحافظة البحيرة و (٢٧ )إزالة بمحافظة كفر الشيخ و (٤٥ )إزالة بمحافظة أسيوط و(٢١ )إزالة بمحافظة سوهاج و(٣٨ )إزالة بمحافظة قنا و(٢٢ ) إزالة بمحافظة الأقصر و( ٨) إزالة بمحافظة أسوان ليكون إجمالي الازالات على مستوى القطاع منذ بدء الحملة حتى الآن (٥٦٤٨٩) إزالة.

ومن جانبه صرح المهندس طارق عواد رئيس قطاع الري بأن القطاع قام بإزالة (٤٠٩) مخالفات خلال أكتوبر شملت إزالة (٩) بمحافظة الغربية و(٥١) إزالة بمحافظة القليوبية و(٢٤) إزالة بمحافظة المنوفية و(١٨) إزالة بمحافظة الدقهلية و(١٨) بمحافظة الجيزة و(١٥١) إزالة بمحافظة أسيوط و(٥٧) إزالة بمحافظة سوهاج و(٨١) إزالة بمحافظة الشرقية ليبلغ إجمالي الإزالات بقطاع الري (١٤٧٥١٧) إزالة

وفي سياق متصل أشار المهندس عاشور راغب عبد الكريم رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بأن الهيئة قامت خلال شهر أكتوبر 2020 بتنفيذ العديد من الإزلالات في نطاق الوجهين البحري والقبلي بلغت ( 296) إزالة موزعة على أقاليم الصرف بمختلف أنحاء الجمهورية بعدد ( 6 ) محافظات .وقد تضمنت تنفيذ عدد ( 229 ) إزالة بإقليم شرق الدلتا بزمام محافظات ( الشرقية بعدد (175 ) إزالة – الدقهلية بعدد ( 41 ) إزالة – القليوبية بعدد ( 13 ) إزالة)، ،بالإضافة لتنفيذ عدد ( 67 ) إزالة بإقليم مصر العليا بزمام محافظات ( أسيوط بعدد (31 ) إزالة – الأقصر بعدد ( 30 ) إزالة – سوهاج بعدد ( 6) إزالة) ، هذا ليصبح إجمالي ماتم تنفيذه منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل في 5 يناير 2015 بعدد (78235).

جدير بالذكر بأن الإزلالات تنوعت ما بين مبانى خرسانية أو مبانى بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور أو قطع جسور المصارف وتوصيل مواسير لصرف المخلفات، وتستمر أعمال الإزلالات فى تنسيق تام فى ضوء برنامج الإزالات الذى تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.

وتواصل الوزارة بكل أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدي الي التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتؤكد الوزارة مضيها قدمًا في تنفيذ كافة الإزلالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.