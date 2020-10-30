الأرصاد: أمطار خفيفة على الصعيد والسواحل غدا.. والطقس معتدل في القاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس غد السبت، سيكون معتدل على السواحل الشمالية على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومائل للبرودة ليلا، يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.
ويكون الطقس معتدل نهارا على السواحل الشمالية مايل للبرودة ليلا يصاحبه شبورة مائية صباحا، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق والرياح معتدلة، وتكون هناك فرص خفيفة إلى متوسطة أيضا على بعض مناطق جنوب سيناء وخليج السويس تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
ويبقى الطقس ما بين المائل للحرارة والحار نهارا على محافظات الصعيد، ويكون هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على بعض مناطق جنوب الصعيد والرياح معتدلة.
وحول درجات الحرارة المتوقعة، غدا السبت، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 28 للعظمى والصغرى 19، السواحل الشمالية 26 للعظمى والصغرى 21، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 32 للعظمى والصغرى 24، شمال الصعيد 31 للعظمى والصغرى 20، جنوب الصعيد 35 للعظمى والصغرى 22.
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