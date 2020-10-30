وزير الإنتاج الحربى يبحث تصنيع الجرارات بمصر مع منسك البيلاروسية

وأوضح بيان صحفى، للوزارة، أن ذلك جاء خلال اجتماع عقد بمقر وزارة الإنتاج الحربى، وذلك بحضور سفير بيلاروسيا بالقاهرة سيرجى تيرتنتييف وعدد من قيادات الإنتاج الحربى.

أكد الوزير مرسى، أن هذا اللقاء يأتى استكمالا للتعاون القائم بين شركة منسك وشركة "حلوان لمحركات الديزل" (909 الحربى) إحدى شركات وزارة الإنتاج الحربى حيث قامت "منسك" بتوريد 51 جرارا لمصنع (909 الحربي) لتجربتهم ودراسة الإمكانيات الفنية الخاصة بتصنيع هذه النوعية من الجرارات.

وأكد أن هذه تعد خطوة مهمة لتحديد المواصفات الفنية المقترحة المطلوبة للجرارات فى مصر كخطوة أولى وصولاً لنقل التكنولوجيا وتوطين التصنيع بشركات الإنتاج الحربى مستقبلا، مضيفا أن أشكال التعاون مفتوحة لتحقيق أفضل نتائج مما يعود على الجانبان بالنفع.

ومن جانبه أعرب سفير بيلاروسيا بالقاهرة سيرجى تيرتنتييف عن سعادته بالثقة المتبادلة بين الطرفين والرغبة فى تعزيز التعاون المشترك فى مجالات آخرى بخلاف التعاون القائم، مؤكداً على أن هذا التعاون يعد خطوة مهمة لنقل تكنولوجيا تصنيع الجرارات وتوطين صناعتها داخل شركات الإنتاج الحربى، بما يتناسب مع طبيعة العمل والمناخ بمصر.

ومن جانبه أكد رئيس شركة "منسك" البيلاروسية على استعداد شركته للتعاون مع شركة حلوان لمحركات الديزل (مصنع 909) للتصنيع المشترك للجرارات، وأن الزيارات التى تمت بين الطرفين عكست الإمكانيات التكنولوجية المتطورة بمصنع (909 الحربى) والتى تعزز إمكانية التعاون الناجح بينهما من أجل توطين صناعة الجرارات فى مصر وصولاً للتصدير مستقبلا.

وصرح المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة الإنتاج الحربى محمد عيد بكر، أن هذا اللقاء يؤكد على ما تشهده العلاقات الناجحة مع الشركات البيلاروسية القائمة ومنها شركات (ماز، أمكادور، أجروماش، منسك للمحركات) البيلاروسية، مما يعزز رغبة شركات الإنتاج الحربى فى توسيع آفاق التعاون مع الشركات البيلاروسية لتشمل مجالات متعددة، لافتاً إلى أن الوزير "مرسى" أكد على ضرورة حث الشركات البيلاروسية على مزيد من التعاون من خلال مجهودات السفارة.